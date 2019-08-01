Трамп приїде сьогодні до Польщі Суспільство | 31-07-2019, 07:13 0 112 Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перебуватиме з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.



Про це повідомив міністр канцелярії президента Польщі Войцех Коларський, передає Укрінформ.



За його словами, 1 вересня Трамп візьме участь в офіційних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.



Також чиновник відмітив, що "Триває робота над деталями цього візиту".