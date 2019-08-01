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Трамп приїде сьогодні до Польщі
|Суспільство | 31-07-2019, 07:13
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|Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перебуватиме з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.
Про це повідомив міністр канцелярії президента Польщі Войцех Коларський, передає Укрінформ.
За його словами, 1 вересня Трамп візьме участь в офіційних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.
Також чиновник відмітив, що "Триває робота над деталями цього візиту".
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