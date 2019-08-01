Україна відкриває 18 нових візових центрів у 16 країнах Суспільство | 31-07-2019, 07:14 0 119 У серпні в 16 країнах світу відкриваються 18 нових візових центрів України для консульського обслуговування іноземців.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на заяву пресслужби МЗС України.



"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу – триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 року охоплюватиме 74 міста", - йдеться у повідомленні.



На додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових у наступних містах: Сідней (Австралія), Кабул (Афганістан), Мінськ (Білорусь), Лондон (Сполучене Королівство), Александрія (Єгипет), Тель-Авів (Ізраїль), Ахмедабад, Хайдарабад, Чандігар (Індія), Доха (Катар), Мехіко (Мексика), Гаага (Нідерланди), Веллінгтон (Нова Зеландія), Маскат (Оман), Рамалла (Палестина), Бангкок (Таїланд), Анталія (Туреччина), Париж (Франція).



Іноземці, які проживають у країнах розташування центрів, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).



На центри покладається технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах.