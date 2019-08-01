ООС: Зафіксовано два обстріли українських позицій Суспільство | 31-07-2019, 09:48 0 121 Бойовики стріляли по позиціях українських військових з гранатометів різних систем.



Про це станом на 7 ранку 31 липня повідомив штаб ООС.



"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Луганського.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" позиції військових були обстріляні поблизу Пісків", - доповіли військові.



"Втрат з української сторони не зафіксовано", - додали у штабі.



Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.