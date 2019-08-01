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ООС: Зафіксовано два обстріли українських позицій
|Суспільство | 31-07-2019, 09:48
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|Бойовики стріляли по позиціях українських військових з гранатометів різних систем.
Про це станом на 7 ранку 31 липня повідомив штаб ООС.
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Луганського.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" позиції військових були обстріляні поблизу Пісків", - доповіли військові.
"Втрат з української сторони не зафіксовано", - додали у штабі.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
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