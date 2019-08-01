У Німеччині заявили про посуху "катастрофічних масштабів" Суспільство | 31-07-2019, 09:49 0 120 У німецькій метеорологічній службі заявили про посуху "катастрофічних масштабів" у деяких регіонах цього місяця.



У німецькій метеорологічній службі заявили про посуху "катастрофічних масштабів" у деяких регіонах цього місяця.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.



У багатьох населених пунктах випала лише четверта чи п’ята частина від звичайної кількості опадів. Загалом по країні на квадратний метр у липні випало 55 літрів опадів. Це майже на третину менше від звичайної кількості - 78 літрів на квадратний метр.

Однак у деяких федеральних землях цей показник був значно меншим. Зокрема, у Саксонії-Ангальт випало 30 літрів опадів, у Бремені - 31 літр, а в Нижній Саксонії - 35 літрів.



"Три дні поспіль трималася температура 40 градусів, при цьому 25 разів було зафіксовано рекордні показники у 40 градусів та вище. Це увійде у метеорологічну книгу історії", - зазначив речник Німецької метеослужби Андреас Фрідріх, цитує агенція dpa.



Середня температура у липні в Німеччині становила 18,9 градуса, що на два градуси більше за середньорічний показник так званого еталонного періоду з 1961 по 1990 рік. Він використовується відповідно до міжнародних правил для того, щоб проводити порівняння протягом більш тривалих періодів часу.



Минулого року в Німеччині також спостерігалася посуха. Тоді відсутність опадів та високі температури призвели до рекордного падіння рівня води у річках та озерах у всій країні.