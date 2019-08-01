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В Афганістані від вибуху бомби загинули 28 пасажирів автобусу
|Суспільство | 31-07-2019, 09:50
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|У західній частині Афганістану внаслідок вибуху біля дороги бомби загинули щонайменше 28 цивільних – пасажирів автобусу.
Інцидент стався вранці 31 липня у провінції Фарах, передає "Радіо Свобода".
За словами представника провінції, 10 людей отримали поранення. Місцева влада попереджає, що кількість жертв може зрости. Зазначається, що серед загиблих були жінки і діти.
Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад.
У цій місцевості активні бойовики "Талібану". Придорожні бомби вони використовують для нападів на державних чиновників та силовиків.
За даними Місії допомоги ООН в Афганістані (UNAMA), понад 1300 афганців було вбито і ще 2466 поранено за перші шість місяців цього року.
За даними ООН, найбільше афганців загинули через набіги та сутички, далі йдуть жертви вибухів саморобних бомб та повітряних ударів. 52% жертв спричинені діями талібів та інших ісламістських угруповань.
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