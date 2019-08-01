В Афганістані від вибуху бомби загинули 28 пасажирів автобусу Суспільство | 31-07-2019, 09:50 0 124 У західній частині Афганістану внаслідок вибуху біля дороги бомби загинули щонайменше 28 цивільних – пасажирів автобусу.



Інцидент стався вранці 31 липня у провінції Фарах, передає "Радіо Свобода".



За словами представника провінції, 10 людей отримали поранення. Місцева влада попереджає, що кількість жертв може зрости. Зазначається, що серед загиблих були жінки і діти.



Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад.



У цій місцевості активні бойовики "Талібану". Придорожні бомби вони використовують для нападів на державних чиновників та силовиків.



За даними Місії допомоги ООН в Афганістані (UNAMA), понад 1300 афганців було вбито і ще 2466 поранено за перші шість місяців цього року.



За даними ООН, найбільше афганців загинули через набіги та сутички, далі йдуть жертви вибухів саморобних бомб та повітряних ударів. 52% жертв спричинені діями талібів та інших ісламістських угруповань.