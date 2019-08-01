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28% європейців не можуть дозволити собі тижневу щорічну відпустку далеко від дому

Суспільство | 31-07-2019, 09:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 111 111    
28,3% європейців у віці 16 років і старші не змогли минулого року дозволити собі однотижневу відпустку далеко від дому.

28,3% європейців у віці 16 років і старші не змогли минулого року дозволити собі однотижневу відпустку далеко від дому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Зауважимо, що у порівнянні з попередніми роками ситуація в цілому по ЄС покращилася. У 2013 році 39,5% громадян не були у змозі дозволити собі такий відпочинок.

Серед 28 держав-членів ЄС найбільша кількість осіб, що не можуть поїхати у далеку тижневу відпустку, живе в Румунії (58,9%), Хорватії (51,3%, попередні дані), Греції (51%) та Кіпрі (51%, попередні дані).

Натомість найменша кількість людей у такому становищі – в Люксембурзі (10,9%, дані 2017 року) і Швеції (9,7%).
За останні 5 років найбільше падіння частки осіб, неспроможних дозволити собі тижневу щорічну відпустку далеко від дому, зафіксували в Болгарії (на 35,8 процентних пункти з 2013 року до 30,5% в 2018 році) і в Польщі (на 26 процентних пунктів з 2013 року до 34,6% в 2018 році).

Греція стала єдиною державою-членом ЄС де частка осіб збільшилась за той же п'ятирічний період на 2 процентні пункти до 51,0% у 2018 році.
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