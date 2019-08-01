Офіційний курс: гривня значно зміцнилася Суспільство | 31-07-2019, 09:52 0 164 Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок



Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 31 липня на рівні 25,08 гривні за долар.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,98 гривні (на 30 липня - 28,08 гривні).