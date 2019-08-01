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Українців попереджають про штормовий вітер і грози
|Суспільство | 31-07-2019, 09:53
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|31 липня вдень у західних, центральних, південних та східних областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с.
31 липня вдень у західних, центральних, південних та східних областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с.
Це І рівень небезпечності, жовтий, попереджає "Укргідрометцентр".
При цьому у південних, східних, більшості районів центральних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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