Українців попереджають про штормовий вітер і грози Суспільство | 31-07-2019, 09:53 0 127 31 липня вдень у західних, центральних, південних та східних областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с.



31 липня вдень у західних, центральних, південних та східних областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с.



Це І рівень небезпечності, жовтий, попереджає "Укргідрометцентр".



При цьому у південних, східних, більшості районів центральних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



