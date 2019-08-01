Фонд гарантування завершив ліквідацію банку Курченка Суспільство | 31-07-2019, 09:54 0 122 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 29 липня вніс запис до Єдиного держреєстру та оголосив ліквідацію ПАТ "Реал Банк" завершеною.



Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 29 липня вніс запис до Єдиного держреєстру та оголосив ліквідацію ПАТ "Реал Банк" завершеною.



Про це 30 липня повідомила прес-служба Фонду.



"29 липня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №14801110043001610 про державну реєстрацію припинення ПАТ "Реал Банк" як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - йдеться у повідомленні.



Крім цього, припинено повноваження Фонду гарантування як ліквідатора "Реал Банку".