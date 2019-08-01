ПРИКОРДОННИКИ «ЗІРВАЛИ» НЕЗАКОННУ ОБОРУДКУ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ Суспільство | 31-07-2019, 15:46 0 92 Незаконне переміщення через кордон великої партії тютюнових виробів припинили учора ввечері прикордонники мобільної застави Мукачівського загону.



Під час патрулювання на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби «Велика Паладь», прикордонний наряд побачив поблизу кордону мікроавтобус та позашляховик. Обидва транспортні засоби марки «Мітсубісі». На місцевості біля автівок знаходилась велика кількість пакунків замотаних у чорний поліетилен.

Прикордонники негайно розпочали заходи спрямовані на припинення правопорушення. У свою чергу водії автівок спробували втекти від прикордонників, здійснюючи при цьому небезпечні маневри, що загрожували життю та здоров’ю військовослужбовців. Наряд здійснив попереджувальні постріли вгору, але, оскільки контрабандисти проігнорували законні вимоги правоохоронців, прикордонники здійснили ще кілька пострілів в напрямку втікачів. Водій позашляховика продовжив рух. Незважаючи на пошкодженні колеса, йому вдалось утекти. Наразі правоохоронці встановлюють його місце перебування. Друге авто та водія прикордонники затримали. На чоловіка складено протокол про адмінправопорушення за ст. 185-10 та ст. 204-1 КУпАП.

Зловмисники планували переправити до сусідньої Угорщини 104 ящики тютюнових виробів. Виявлені сигарети прикордонники передали співробітникам ДФС.



