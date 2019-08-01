Військові ремонтники передали у війська модернізовану техніку Суспільство | 31-07-2019, 15:49 0 105 Про це сьогодні, 30 липня, під час брифінгу для представників регіональних та центральних ЗМІ розповів керівник державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» Віктор Андрощук.



У поточному році маємо виконати дуже важливе завдання – відремонтувати більше семи десятків одиниць техніки різних видів та передати її у війська. Про це сьогодні, 30 липня, під час брифінгу для представників регіональних та центральних ЗМІ розповів керівник державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» Віктор Андрощук.

На сьогоднішній день замовлення оборонного відомства реалізоване на 50 відсотків. Це вже друга велика передача повернутої нашими спеціалістами до життя техніки нашим Захисникам, – зазначив він.

Як розповів представник однієї з військових частин ОК «Схід» молодший сержант Роман Лобода при вимоги щодо порядку отримання військового майна з ремонту регламентовані відповідними керівними документами та інструкціями.

Впродовж відведеного нам часу ми перевіряли на справність усі вузли та агрегати бойових машин, виявляли недоліки, перевіряли укомплектованість тощо. Хочу сказати, що львів’яни дуже скрупульозна підходили до наших зауважень та пропозицій й намагалися їх усунути та виконати якнайшвидше.

Варто заначити, що підприємство прагне не лише вчасно та якісно виконати державне оборонне замовлення для потреб Українського війська, але робить усе можливе для відновлення експортного потенціалу. Не так давно, вперше за період бойових дій на сході України, було виконало зовнішньо-економічний контракт на поставку броньованих ремонтно-евакуаційних машин БТС-4ЛБТЗ на базі танків Т-55.

– Чим більше роботи, тим більше нам потрібно працівників. Маємо вакантні посади слюсарі, токарів, електрозварювальників, малярів, операторів верстатів ЧПУ, ковалів. Навіть без досвіду роботи. Тим, хто зголоситься ми пропонуємо заробітну плату від 10 тисяч й більше (від автора – в липні середньомісячна зарплатня склала близько 15 тисяч гривень), а в 4-ому кварталі 2019 року плануємо чергове підвищення. Тим, хто немає житла в обласному центрі пропонуємо проживання в гуртожитку за символічну оплату, – наголосив Віктор Андрощук.

Власне, в межах виконання зобов’язань львівській ремонтники передали в надійні руки армійців партію модернізованих танків Т-64БВ та Т-72Б, а також капітально відремонтованих БРЕМ-1 та ГПМ-54.





