Майже 2,4 млрд грн податків на Львівщині у першому півріччі 2019 року сплатили підприємства переробної промисловості Суспільство | 31-07-2019, 17:59 0 59 В управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що до Зведеного бюджету у січні-липні 2019 року збір податкових платежів від підприємств переробної промисловості склав 2 387,7 млн. грн.



В управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що до Зведеного бюджету у січні-липні 2019 року збір податкових платежів від підприємств переробної промисловості склав 2 387,7 млн. грн. Це на 237,2 млн. грн., або на 9,0 відс. менше порівнюючи з січнем-липнем 2018 року.

Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 17,9 відсотка. Частка цієї галузі у сплаті податків та зборів є найбільшою серед інших галузей в області.

Найбільшими платниками переробної галузі є: ТзОВ "Винниківська тютюнова фабрика", ТОВ "Марвел Iнтернешнл Тобакко Груп", ДП "Львiвський Бронетанковий Завод", ТОВ "Яблуневий Дар", ПАТ "Жидачівський Целюлозно-Паперовий Комбінат", ТЗОВ "Електроконтакт Україна", ТЗОВ "ВГЦ "Пiрамiда", ПрАТ "Львівський Локомотиворемонтний Завод", ТОВ "Об'єднана Мода України", ТЗОВ "ОДВ-Електрик", ТОВ "КФ "Ярич" та ПРАТ "Картонно-Паперова Компанія".

