|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Платникам щодо отримання електронних ключів від ДФС
|Суспільство | 31-07-2019, 18:02
| 0 87
|
|У зв’язку з неможливістю суб’єктів, які здійснюють продаж захищених носіїв ключової інформації, задовольнити попит на захищені носії ключової інформації, Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департамент ДФС продовжує надавати електронні довірчі послуги без обов’язкової генерації особистих ключів користувачів виключно на захищені носії ключової інформації.
|
|