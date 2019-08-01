Платникам щодо отримання електронних ключів від ДФС Суспільство | 31-07-2019, 18:02 0 87 У зв’язку з неможливістю суб’єктів, які здійснюють продаж захищених носіїв ключової інформації, задовольнити попит на захищені носії ключової інформації, Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департамент ДФС продовжує надавати електронні довірчі послуги без обов’язкової генерації особистих ключів користувачів виключно на захищені носії ключової інформації.

