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Майже півтонни продуктів харчування намагались ввезти громадяни з порушенням митних правил

Суспільство | 31-07-2019, 18:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    
Майже півтонни продуктів харчування намагались ввезти громадяни з порушенням митних правил У пункті пропуску «Шегині – Медика» працівники Львівської митниці ДФС запобігли незаконному ввезенню на митну територію України майже півтонни продуктів харчування.

Зокрема зафіксовано чотири випадки, коли громадяни серед особистих речей переміщували в середньому понад 100 кг продуктів харчування різного найменування: м’ясні та курячі паштети, оливки, макарони, каву тощо. В усіх випадках вони прямували смугою руху спрощеного митного контролю «зелений коридор», вказуючи на те, що переміщують товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.
Однак, згідно з Постановою КМУ від 21.05.2012 №434 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання» визначено, що «...громадяни можуть ввозити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу, в таких обсягах: в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, — у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує два кілограмів, кожного найменування на одну особу...».
Такі дії мають ознаки порушень митних правил (далі − ПМП), передбачених ст.471 Митного кодексу України. Вартість предметів ПМП буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.
Продукти, які не перевищували дозволену законодавством норму, пропущено на територію України.
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