У Музеї визвольної боротьби вшанували пам'ять Героїв АТО Суспільство | 31-07-2019, 18:11 0 83 Полеглих новітніх Героїв, які народилися у липні, вшанували пам’ятних вечором. Віддати шану подвигу сорока шістьох захисників зібралися рідні та близькі бійців, а також представники влади.





Вечір розпочався хвилиною мовчання та спільною молитвою.

Участь у заході взяв голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський.

«Ми боремося із ворогом уже кілька років, ця боротьба непроста. Прикро, що суспільство почало приділяти менше уваги тим подіям, які відбуваються на Cході. Не можуть люди відсторонюватись від війни, яка триває у їхній державі. Завдяки нашим Героям ми з вами зараз почуваємося в безпеці», - звернувся до присутніх очільник області.

Голова ОДА наголосив, що попереду ще довга важка боротьба, але свобода цього варта.

Спогадами про свого сина Юрія Круглікова поділилася мати Героя - Олена.

«Наші сини – найкращі, вони не сховалися, не переклали обов’язок на чужі плечі. Батьки завжди навчали бути чесним перед собою. Відповідальність була їхньою першою чеснотою, і це для нас привід гордитися. Якось син приніс на день народження кошик квітів, і щоразу дарував мені квіти, навіть коли було безгрошів’я. Тепер квіти ношу йому я. Він завжди казав усім «Треба йти, треба зупинити цю навалу, бо тут живуть наші діти…». Наші хлопці – Герої, і були ними завжди. Пишаймося ними і єднаймося заради них та майбутнього наших дітей», - зазначила Олена Круглікова.

У межах пам’ятного заходу також відбулась мистецька частина.



