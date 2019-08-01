Вже з осені потенційні усиновителі проходитимуть курс підготовки з питань виховання дітей-сиріт Суспільство | 31-07-2019, 18:11 0 117 Кандидати в усиновлювачі будуть проходити обов’язкове навчання відповідно до програм, затверджених Мінсоцполітики. Про це сьогодні, 31 липня, під час брифінгу розповів начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.



«Зараз є доручення Мінсоцполітики розробити відповідний навчальний курс. Відтак, пройшовши навчання, кандидати в усиновлювачі отримають сертифікат»,- розповів Володимир Лис.

Ця вимога передбачена п. 9 Постанови Кабміну № 603 від 10 липня 2019 року «Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей». Постанова набере чинності 20 жовтня.



Курс підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не потрібно буде проходити усиновителям, які є родичами дитини, її опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями.

«Потенційні кандидати в усиновлювачі повинні пройти навчання, щоб в подальшому розраховувати власні сили та бути свідомими свого вибору. Це дозволить попередити таке явище, як позбавлення прав батьків-усиновлювачів та не допустити подвійної психологічної травми для дітей»,- додав Володимир Лис.

