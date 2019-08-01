У КПВВ «Гнутове» пропуск осіб припинено через вибухонебезпечну ситуацію Суспільство | 31-07-2019, 18:13 0 115 Рішенням Командувача об'єднаних сил в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Гнутове» з 14.00 введено режим «ЧЕРВОНИЙ».



Контрольно-пропускні операції тимчасово припинені. На даний час в безпосередній близькості від КПВВ горить суха трава. Від вогню детонують нерозірвані боєприпаси, що створює реальну загрозу життю та здоров'ю цивільного населення, яке слідує через лінію розмежування.



Пропуск осіб та транспортних засобів в КПВВ «Гнутове» буде відновлено після стабілізації ситуації.