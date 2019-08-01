Оновлено довідники податкових пільг Суспільство | 31-07-2019, 18:16 0 118 Державна фіскальна служба оприлюднила Довідник № 93/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.07.2019 року, і Довідник № 93/2 інших податкових пільг станом на 01.07.2019 року.



В Довіднику № 93/2 передбачені нові пільги з акцизного податку:

- 14020063 "Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із: д) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України";

- 14020064 "Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із: е) спирту етилового неденатурованого, який використовується для виробництва оцту з харчової сировини";

- 14020065 "Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із: є) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва парфумерно-косметичної продукції";

- 14020066 "Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із: ж) спирту етилового-сирцю, який використовується в межах одного суб'єкта господарювання для виробництва біоетанолу";

- 14020067 "Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із: з) спирту етилового, що переміщується між акцизними складами в межах одного суб'єкта господарювання".

Довідник № 93/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, і Довідник № 93/2 інших податкових пільг розміщено на веб-порталі ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html?fbclid=IwAR3WnMYndI4qg1Nht6AOsSYwCF5wXUgS7ww6nEEYaOm4.

