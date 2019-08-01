На Львівщині вилучено з незаконного обігу партію не облікованого спирту Суспільство | 31-07-2019, 18:20 0 108

Днями співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Львівській області припинили потрапляння в торгівельну мережу не облікованого спирту.



В результаті огляду транспортного засобу Mersedes Sprinter 27.07.2019 співробітники податкової міліції виявили прозору рідину із характерним запахом спирту, яка перевозилась у пластмасових ємностях, без будь-яких супроводжуючих документів щодо легальності походження вантажу.

Нагадаємо, що сьогодні Державою здійснюється посилений контроль за здійсненням процесів виготовлення, зберігання, обліку і транспортування спирту. З цих питань існує ряд законодавчих і підзаконних нормативних актів.

Загальна кількість виявленого і вилученого спирту складає понад 4,5 тисячі літрів орієнтовною вартістю понад 1 млн. гривень.

За вказаним вище фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (далі ‒ КК України).

Мінімальна відповідальність за кримінальне правопорушення відповідно до ст. 204 КК України ‒ штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі до трьох років з конфіскацією незаконної продукції.

Триває подальший комплекс слідчо-розшукових дій, під час якого встановлюватимуться шляхи постачання спирту та коло осіб, причетних до кримінального правопорушення.

