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На Львівщині вилучено з незаконного обігу партію не облікованого спирту
|Суспільство | 31-07-2019, 18:20
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Днями співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Львівській області припинили потрапляння в торгівельну мережу не облікованого спирту.
В результаті огляду транспортного засобу Mersedes Sprinter 27.07.2019 співробітники податкової міліції виявили прозору рідину із характерним запахом спирту, яка перевозилась у пластмасових ємностях, без будь-яких супроводжуючих документів щодо легальності походження вантажу.
Нагадаємо, що сьогодні Державою здійснюється посилений контроль за здійсненням процесів виготовлення, зберігання, обліку і транспортування спирту. З цих питань існує ряд законодавчих і підзаконних нормативних актів.
Загальна кількість виявленого і вилученого спирту складає понад 4,5 тисячі літрів орієнтовною вартістю понад 1 млн. гривень.
За вказаним вище фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (далі ‒ КК України).
Мінімальна відповідальність за кримінальне правопорушення відповідно до ст. 204 КК України ‒ штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі до трьох років з конфіскацією незаконної продукції.
Триває подальший комплекс слідчо-розшукових дій, під час якого встановлюватимуться шляхи постачання спирту та коло осіб, причетних до кримінального правопорушення.
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