За добу ОБСЄ зафіксувала 34 вибухи на Донбасі Суспільство | 01-08-2019, 08:35 0 115 Минулої доби спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували вісім вибухів у Донецькій області та 26 у Луганській.



Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ станом на 30 липня.



СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.



У Донецькій області СММ зафіксувала 8 вибухів. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південно-південний захід від Донецької фільтрувальної та на північний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові).



У Луганській області СММ зафіксувала 26 вибухів. Більшість порушень зафіксовано в районах на схід від Дмитрівки (підконтрольна урядові). За оцінкою спостерігачів, вони були пов’язані з "проведенням навчань з бойовою стрільбою за межами зони безпеки", а також у районах на північ і схід від Попасної (підконтрольна урядові).



Нагадаємо:



На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 31 липня домовилися з 1 серпня ремонтувати міст, розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.

Ремонт триватиме кілька місяців.

У ТКГ також зійшлися на тому, що "режиму тиші" в цілому дотримуються.

Представники ТКГ, за участі представників ОРДЛО, домовилися про безстрокове припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.

