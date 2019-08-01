Гендиректор 1+1 Ткаченко не планував, але може очолити КМДА Суспільство | 01-08-2019, 08:41 0 114 Кандидат в нардепи від Слуги народу і гендиректор холдингу 1+1 media Олександр Ткаченко допустив, що може очолити міську владу Києва.



Про це пише НВ.



"Ми можемо припускати що завгодно, але життя диктує свої умови. Спочатку не планував, але ситуація сприяє", - сказав він.



Ткаченко також не виключив, що буде балотуватися на виборах Київради.



"Питання не в тому, хочу я балотуватися або не хочу, а в тому, що ми маємо в Києві. У Києві ми маємо кризу і п'ять років втрачених можливостей. Я не виключаю такого варіанту", - заявив Ткаченко.



"У Києві - тотальна корупція. Треба буде обговорити з городянами концепцію розвитку міста, але очевидно, що треба відновити народовладдя, адже в місті по суті немає районної влади. Бюджетом столиці розпоряджається навіть не Кличко, а двоє людей - Вадим Столар, Максим Микитась", - додав він.



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Нагадуємо:



Офіс президента Володимира Зеленського домагається звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку самого Кличка, який одночасно очолює Київраду.

За даними "Україснької правди", у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).

Кличко заявляв, що Богдан намагався підпорядкувати його своїм людям – або Андрію Вавришу, або Олександру Ткаченку.