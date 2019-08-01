На Луганщині через обстріл бойовиків без води залишились 3 тисячі сімей Суспільство | 01-08-2019, 08:44 0 118 У Луганській області внаслідок обстрілу з боку бойовиків пошкоджено водопровід.



Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Луганської області.



"Сьогодні до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення 38-річної місцевої мешканки про те, що в районі вулиці Кім, імовірно внаслідок обстрілу, було пошкоджено водопровід. Без водопостачання залишились 3 тисячі 312 абонентів", — йдеться у повідомленні.





Під час виїзду на місце події поліцейські виявили яму, яка за ознаками схожа на вирву від вибуху снаряда.