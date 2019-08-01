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На Луганщині через обстріл бойовиків без води залишились 3 тисячі сімей
|Суспільство | 01-08-2019, 08:44
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|У Луганській області внаслідок обстрілу з боку бойовиків пошкоджено водопровід.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Луганської області.
"Сьогодні до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення 38-річної місцевої мешканки про те, що в районі вулиці Кім, імовірно внаслідок обстрілу, було пошкоджено водопровід. Без водопостачання залишились 3 тисячі 312 абонентів", — йдеться у повідомленні.
Під час виїзду на місце події поліцейські виявили яму, яка за ознаками схожа на вирву від вибуху снаряда.
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