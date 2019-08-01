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Закарпатські митники цьогоріч вже вдруге зловили українця на незаконному переміщенні цигарок

Суспільство | 01-08-2019, 11:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 92 92    

Сьогодні, 1 серпня 2019 року, на митному посту «Тиса» припинено незаконне переміщення через митний кордон України тютюнових виробів. Цигарки переміщував українець, який 7 березня 2019 року вже притягувався до відповідальності за вчинення правопорушення передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Таким чином дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення правопорушення, тягнуть за собою, у цьому випадку, накладення штрафу в розмірі 200 відсотків вартості тютюнових виробі з їх конфіскацією, а також транспортного засобу із спеціально виготовленим сховищем, що використовувалось для переміщення цигарок.
Сьогодні громадянин України проходив митний контроль на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, на який він заїхав вантажопасажирським мікроавтобусом «MERCEDES-BENZ 316 CDI». Прямуючи у приватних справах в Італію, формою проходження митного контролю громадянин обрав «червоний коридор».
На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків працівники митниці транспортний засіб вивели із загального потоку для проведення повного митного огляду.
Відтак митники виявили приховані від митного контролю 410 пачок цигарок «MARLBORO» вітчизняного виробництва, з акцизними марками України. Тютюнові вироби знаходилися в спеціально виготовленому сховищі під обшивкою у лівій стінці салону автомобіля. Вартість цигарок – 17 579 грн, вартість автомобіля – 232 693 грн.
Таким чином, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ, а саме обладнаних та пристосованих конструктивних порожнин, які попередньо піддавалися розбиранню та монтажу, з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та автомобіль вилучено до рішення суду.
ДФС у Закарпатській області
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