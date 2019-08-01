НА КОРДОНІ З ЄС ЗАТРИМАНО ГРУПУ НЕЗАКОННИХ МІГРАНТІВ Суспільство | 01-08-2019, 11:35 0 84

На Буковині, посеред Карпат, прикордонники затримали групу нелегалів, що під покровом ночі намагалася порушити кордон з ЄС.

Сьогодні, близько 2-ї ночі, на українсько-румунському кордоні у взаємодії з румунськими колегами, в рамках спецоперації «Кордон-2019», вдалося затримати групу незаконних мігрантів. Пошуки ймовірних правопорушників тривали по обидва боки кордону. Наряд, який знаходився неподалік державної межі, у тепловізор виявив групу невідомих осіб. Для затримання мандрівної трійці з відділення інспекторів «Фальків» вибула група реагування. Прикордонний наряд від мобільної прикордонної застави «Мостиська» вийшов на слід правопорушників та затримав їх.

Як з’ясувалося згодом мандрівниками виявилися громадяни Пакистану та Шрі-Ланки. В тому числі, від румунських колег поступила інформація, що за двісті метрів від кордону ними затримано двох незаконних мігрантів.

Наданий час чоловіки знаходяться у пункті тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону, тривають заходи щодо їх ідентифікації, адже у чоловіків жодних документів не має.

Слід сказати, що під час пошукових дій прикордонники виявили особу на мопеді, яка з появою стражів кордону покинула транспортний засіб та вдалася до втечі. Скоріш за все, втікачем був так званий «провідник».



Прес-служба Чернівецького

прикордонного загону



