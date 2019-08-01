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У Кам'янка-Бузькому районі розпочали ремонт автомобільної дороги

Суспільство | 01-08-2019, 15:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 115 115    

На території Львівської області тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. Про це повідомляють у департаметі дорожнього господарства, транспорту і зв'язку Львівської обласної державної адміністрації.
Відтак, ремонт розпочали на автомобільній дорозі  С140828 Стрептів – Деревляни – Спас в межах с. Спас, що в Кам'янка-Бузькому районі.
Роботи виконуються за рахунок коштів державного дорожнього фонду та обласного бюджету.
Підрядна організація, яка здійснює ремонт - ТДВ «ШРБУ - 65».
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