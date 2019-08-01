Закарпатські митники не дали іноземцю вивезти велику партію цигарок Суспільство | 01-08-2019, 16:12 0 76

Сьогодні, 1 серпня 2019 року, на митному посту «Неветленфолу» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили незаконне вивезення тютюнових виробів.

В напрямку «виїзд з України» в’їхав вантажний автомобіль «Fiat SCANIA», з іноземною реєстрацією, під керуванням громадянина Сербії.

Обравши для проходження митного контролю «Червоний коридор», при усному опитуванні іноземець повідомив, що нічого забороненого до вивезення з митної території України та прихованого від митного контролю не перевозить.

Відтак, врахувавши поведінку водія та провівши аналіз перетину ним кордону, в результаті здійснення митного контролю, у паливному баку автомобіля, у спеціально обладнаних тайниках у вантажівці та каністрах для зберігання палива було виявлено орієнтовно 10 000 пачок тютюнових виробів прихованих від митного контролю марки «Marbel» без акцизних марок України. Наразі продовжується огляд автомобіля та пошук інших місць приховування товарів.

Таким чином, громадянин Сербії намагався перемістити через митний кордон України товари з приховуванням від митного контролю. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Вживаються заходи з фіксування правопорушення та складання відповідного протоколу.

ДФС у Закарпатській області

