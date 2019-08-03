|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
1,5 мільйона доларів хабара: правоохоронці затримали топ-чиновників
|Суспільство | 02-08-2019, 08:22
| 0 128
|
|Правоохоронці затримали на хабарі в розмірі $ 1,5 млн гендиректора "Інституту охорони ґрунтів України" і керівника підприємства "Головинський кар'єр".
Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.
"Гендиректора держустанови затримали в службовому кабінеті, а директора держпідприємства на виїзді з Києва", - йдеться в повідомленні силовиків.
Встановлено, що з метою приватизації державного підприємства представники громадськості надали пакет документів до держустанов.
"Чиновники висунули вимогу про надання неправомірної вигоди за вирішення даного питання. $ 1,3 млн хабара необхідно надати керівнику "Інститут охорони грунтів України" і $ 200 тис - директору "Головинський кар'єр", - повідомляє Нацполіція.
Як зазначається, керівник ДП "Головинський кар'єр", який також є головою ліквідаційної комісії, повинен був допомогти в прискоренні процедури ліквідації держпідприємства, а гендиректор ДУ "Інститут охорони грунтів України" - в безперешкодній його приватизації.
В даний час вирішується питання висунення їм підозри.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Для підтримки української армії львів’яни сплатили близько 554 млн грн військового збору...
|02-08-2019, 16:37
| >>>
|Ліквідовано транзитний канал незаконної міграції вихідців із країн Південно-Східної Азії з території РФ до країн ЄС...
|02-08-2019, 15:17
| >>>
|Податковий календар на серпень 2019 року...
|02-08-2019, 13:02
| >>>
|Подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій за періоди, які перевіряються, можливе лише до початку перевірки...
|02-08-2019, 13:01
| >>>
|Закарпатська митниця спрямувала до бюджету 4,1 млрд грн...
|02-08-2019, 13:00
| >>>
|Закарпатська митниця спрямувала до бюджету 4,1 млрд грн...
|02-08-2019, 12:59
| >>>
|7,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб надійшло з початку року до бюджетів від платників податків Львівщини...
|02-08-2019, 12:58
| >>>
|