Саудівська Аравія дозволила жінкам подорожувати самостійно Суспільство | 02-08-2019, 08:26 0 119 Саудівська Аравія скасувала одну з найжорсткіших гендерних заборон, дозволивши жінкам подорожувати без додаткового дозволу чоловіків.



Про це з посиланням на відповідне рішення уряду Саудівської Аравії повідомляє Reuters.



Відтепер кожна жінка, яка досягла 21-річного віку, має право оформити закордонний паспорт та вирушити в подорож без обов'язкової згоди та супроводу чоловіка-опікуна, як це було досі.



Влада схвалила також інші послаблення. Зокрема, поправки вперше надають жінкам право самим реєструвати народження дитини, одруження або розлучення, а також отримувати офіційні сімейні документи і оформлювати право на опіку над неповнолітніми дітьми.



Нагадаємо:



В 2018 році у Саудівській Аравії жінки отримали право керувати автомобілем, управляти вантажівками і мотоциклами.