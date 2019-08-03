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Саудівська Аравія дозволила жінкам подорожувати самостійно
|Суспільство | 02-08-2019, 08:26
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|Саудівська Аравія скасувала одну з найжорсткіших гендерних заборон, дозволивши жінкам подорожувати без додаткового дозволу чоловіків.
Про це з посиланням на відповідне рішення уряду Саудівської Аравії повідомляє Reuters.
Відтепер кожна жінка, яка досягла 21-річного віку, має право оформити закордонний паспорт та вирушити в подорож без обов'язкової згоди та супроводу чоловіка-опікуна, як це було досі.
Влада схвалила також інші послаблення. Зокрема, поправки вперше надають жінкам право самим реєструвати народження дитини, одруження або розлучення, а також отримувати офіційні сімейні документи і оформлювати право на опіку над неповнолітніми дітьми.
Нагадаємо:
В 2018 році у Саудівській Аравії жінки отримали право керувати автомобілем, управляти вантажівками і мотоциклами.
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