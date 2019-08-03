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ООС: 5 обстрілів, одного військового поранено
|Суспільство | 02-08-2019, 08:29
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|Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про ситуацію станом на 7 годину 23 липня повідомив штаб ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції українських військових були обстріляні 2 рази.
"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано",- доповіли у штабі.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у ранковому звіті.
Нагадаємо:
У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
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