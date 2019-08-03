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Українці матимуть довгі вихідні наприкінці літа
|Суспільство | 02-08-2019, 09:02
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|Українці матимуть три вихідних дні з 24 до 26 серпня з нагоди День незалежності України
Оскільки саме свято припадає на суботу, 24 серпня, то вихідний переноситься на понеділок, 26 серпня.
Як повідомлялося, нова влада планує на День незалежності провести на Хрещатику у Києві ходу гідності замість військового параду, промову президента та "грандіозний концерт".
Восени в українців також буде три вихідних поспіль – з 12 до 14 жовтня до Дня захисників України.
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