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НА БУКОВИНІ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛІВ З ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ
|Суспільство | 02-08-2019, 11:03
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Через Україну до країн Євросоюзу - саме такий маршрут обрали четверо іноземців, що намагалися в обід пункту пропуску подолати українсько-румунський кордон.
Оперуючись на випереджувальну інформацію співробітників оперативних підрозділів Західного регіонального управління, вчора близько 23-ї години прикордонники затримали групу нелегалів. Чоловіки спробували подолати кордон в межах ділянки відповідальності відділення «Нижні Петрівці». На пошук правопорушників з відділу «Красноїльськ» та «Порубне» вибули групи реагування. Зважаючи на розгалуження доріг та лісисту місцевість, у нагоді стали нещодавно прибулі резерви Голови Держприкордонслужби з-поміж курсантів Національної академії, якими були перекриті основні маршрути до кордону.
З появою прикордонників іноземці спробували втекти. Під час переслідування втікачів охоронцями кордону здійснено ряд попереджувальних пострілів у повітря, після чого вдалося затримати правопорушників. Ними виявилися три громадяни Пакистану та один Бангладешу. Всі чоловіки віком до 30 років. На час затримання документів у іноземців не було. Чоловіки знаходяться у відділенні «Біла Криниця», тривають заходи щодо їх ідентифікації та з’ясування всіх обставин правопорушення. Вихідцям з південно-східної Азії доведеться відповідати за спробу порушення державного кордону, подальшу їхню долю вирішить суд.
Прес-служба Чернівецького
прикордонного загону
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