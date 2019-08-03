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Прокуратура на Сколівщині повернула громадам 3,46 га земель сільськогосподарського призначення

Суспільство | 02-08-2019, 12:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    



Сколівським районним судом з початку 2019 року задоволено три позовні заяви Стрийської місцевої прокуратури щодо визнання спадщини відумерлою.

Йдеться про земельні ділянки, розташовані на території трьох сільських рад Сколівщини загальною площею 3,46 га вартістю понад 2 млн грн.

Прокуратура вимагала визнану відумерлою спадщину передати у власність територіальним громадам району.

Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органами місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання.

Відтак, завдяки зусиллям місцевої прокуратури вказані землі сільськогосподарського призначення повернуто у комунальну власність.





Пресслужба прокуратури Львівської області
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