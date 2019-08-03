7,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб надійшло з початку року до бюджетів від платників податків Львівщини Суспільство | 02-08-2019, 12:58 0 98



У січні-липні 2019 року до бюджетів усіх рівнів платники податків Львівщини сплатили 7 591,7 млн. грн. Це на 1384,5 млн. грн., або на 22,3 відс. більше, ніж у січні-липні 2018 року (6 207,2 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області.

У липні до державної та місцевих скарбниць Львівської області надійшло 1 191,7 млн. грн. Порівнюючи з липнем минулого року це на 217,9 млн. грн., або на 22,4 відс. більше (у липні 2018 року – 973,8 млн. гривень).

Приріст надходжень з податку на доходи фізичних осіб відбувся за рахунок наступних факторів:

- створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;

- зростання фонду оплати праці;

- надходжень за підсумками кампанії декларування доходів громадян;

- легалізації найманої праці відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 649-р.

