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Закарпатська митниця спрямувала до бюджету 4,1 млрд грн
|Суспільство | 02-08-2019, 13:00
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Протягом січня-липня 2019 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету 4 млрд 71,5 млн грн податків. Відносно аналогічного періоду 2018 року до скарбниці спрямовано на 959,3 млн грн, або на 30,8 % більше.
За словами фахівців Закарпатської митниці ДФС зростання надходження митних платежів впродовж семи місяців року відбулося за рахунок наступних бюджетоформуючих товарів:
– автомобілі легкові, імпорт яких впродовж семи місяців 2019 року забезпечив 1 млрд 740,3 млн грн до бюджету;
– кузови, митні платежі за які поповнили бюджет на 149,8 млн грн;
– машини автоматичного оброблення інформації, що принесло казні 139,6 млн грн.
ДФС у Закарпатській області
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