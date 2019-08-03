Подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій за періоди, які перевіряються, можливе лише до початку перевірки Суспільство | 02-08-2019, 13:01 0 95

Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, має відповідно до ст. 50 Податкового кодексу України:

- або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

- або відобразити суму недоплати у складі декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання.

Разом з тим, під час проведення документальних планових та позапланових перевірок платник податків немає права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом.

Отже, слід наголосити, що платник податку має право подати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору до дати початку проведення перевірки, яка вказана в копії наказу про проведення документальної планової або позапланової перевірки.

При цьому, документальна перевірка вважається розпочатою після отримання або пред’явлення платнику податків документів, що дають контролюючому органу право на її проведення.

ДФС у Закарпатській області

