Ліквідовано транзитний канал незаконної міграції вихідців із країн Південно-Східної Азії з території РФ до країн ЄС Суспільство | 02-08-2019, 15:17 0 107 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=gxQ0XvOFh_E&feature=youtu.b





Прикордонниками оперативно-розшукового управління Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України викрито етнічну організовану злочинну групу та ліквідовано транзитний канал незаконної міграції вихідців із країн Південно-Східної Азії. Заходи проводилися у тісній співпраці з Головним управлінням Національної поліції у Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.



Громадянин Росії у змові із чотирма жителями українського прикордоння забезпечували незаконне переправлення громадян Шрі-Ланки, Пакистану, Індії, Ірану та Афганістану з території Російської Федерації до Республіки Польща та Румунії через українські міста-мільйонники – Харків, Київ, Львів.



Вигідному «бізнесу» та безтурботному, як здавалося життю, зашкодили правоохоронці, які «стали на слід» злочинців на початку травня. З цього часу, в рамках кримінального провадження задокументовано 8 епізодів протиправної діяльності на кордоні.



Логічним завершенням оборудок стали події вчорашнього дня, коли в ході спільної операції правоохоронці в м. Харків та прикордонні Луганської області затримали організатора цього каналу разом із його пособниками та черговою групою незаконних мігрантів – п’ятьма громадянами Ісламської Республіки Іран. Останні, відсиджуючись у Харкові в помешканні організатора злочину, готувалися продовжити подорож в країни ЄС.



Злочинців затримано в порядку ст. 208 КПК України із повідомленням їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.



Тривають допити та санкціоновані обшуки.





