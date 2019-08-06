У Чернівецькій області в ДТП постраждали п'ятеро людей, в тому числі 8-річна дитина Суспільство | 05-08-2019, 08:40 0 140 У Чернівецькій області в результаті двох дорожньо-транспортних пригод за участю мікроавтобуса і двох легкових автомобілів постраждали п'ятеро людей, серед них 8-річна дівчинка.



Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції області



Згідно з повідомленням, вночі 3 серпня в результаті перекидання мікроавтобуса на об'їзній дорозі в селі Остриця Новоселицького району травмувалася 8-річна пасажирка.



Правоохоронці з'ясували, що в напрямку Чернівців на автомобілі "Mercedes Benz Sprinter" з боку села Магала пересувався 41-річний житель Кіцманського району. Відзначається, що він не впорався з керуванням та допустив виїзд мікроавтобуса за межі дороги з подальшим перекиданням.



Крім водія в автомобілі перебували ще троє пасажирів, зокрема, двоє неповнолітніх дітей.



"Під час дорожньо-транспортної пригоди 8-річна дівчинка отримала закритий перелом променевої кістки", - відзначили в поліції.







Крім того в ніч на 4 серпня в Чернівцях сталося зіткнення автомобілів "Nissan Juke" і "Daewoo Lanos".



На місці аварії співробітники Шевченківського відділення поліції встановили, що 19-річна водій автомобіля "Nissan" при здійсненні повороту допустила зіткнення з автомобілем таксі "Daewoo Lanos" під керуванням 45-річного жителя Сторожинецького району.



В результаті аварії травмовано водія легковика і три його пасажирки віком 41-42 роки. З травмами різного ступеня тяжкості їх доставили в лікарню.



За вказаними фактами аварій слідчі почали кримінальні виробництва за ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руку або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.