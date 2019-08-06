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В Одеській області в ДТП загинув 7-річний хлопчик
|Суспільство | 05-08-2019, 08:44
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|У Біляївському районі Одеської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув 7-річний хлопчик, ще три людини госпіталізовані з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.
Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції області.
Як повідомляється, аварія сталася біля села Петрове Біляївського району.
"Попередньо встановлено, що 44-річний водій "ВАЗ 2103" під час руху не впорався з керуванням, з'їхав з дороги в кювет, де зіткнувся з деревом і перекинувся", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в автомобілі знаходилися також чотири пасажири, зокрема, 7-річна дитина.
"Всіх їх з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили до медичного закладу. 7-річний хлопчик помер в лікарні", - повідомили в поліції.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
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