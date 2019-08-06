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У Каїрі стався вибух, загинули щонайменше 19 людей
|Суспільство | 05-08-2019, 08:49
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|Принаймні 19 людей загинули, не менше 30 отримали поранення під час вибуху біля онкологічного центру в Каїрі.
Про це пише DW.
За даними єгипетського МОЗу, вибух стався в ніч на 5 серпня в результаті ДТП за участю декількох автомобілів. Повідомляється, що його наслідком стала велика пожежа.
Згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, причиною трагедії міг стати балон з киснем, що вибухнув.
Поліція поки не повідомляє про причини вибуху - генпрокурор Єгипту відправив на місце події робочу групу слідчих.
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