У Каїрі стався вибух, загинули щонайменше 19 людей Суспільство | 05-08-2019, 08:49 0 136 Принаймні 19 людей загинули, не менше 30 отримали поранення під час вибуху біля онкологічного центру в Каїрі.



Про це пише DW.



За даними єгипетського МОЗу, вибух стався в ніч на 5 серпня в результаті ДТП за участю декількох автомобілів. Повідомляється, що його наслідком стала велика пожежа.



Згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, причиною трагедії міг стати балон з киснем, що вибухнув.



Поліція поки не повідомляє про причини вибуху - генпрокурор Єгипту відправив на місце події робочу групу слідчих.