Напрямки використання деревини Суспільство | 05-08-2019, 10:22 0 157





Підбиваючи підсумки роботи лісогосподарських підприємств обласного управління за перше півріччя 2019 року констатуємо факт значного зменшення попиту на необроблену деревину на внутрішньому ринку. Окрім того, платоспроможність наших покупців послабилась. Значна частина необробленої деревини поставляється споживачам без попередньої оплати. Всі ці та інші обставини не можуть негативно не вплинути на фінансовий стан наших підприємств.





Однак, незважаючи на несприятливий стан ринку, лісгоспами виконуються усі першочергові лісогосподарські заходи. Підприємствами заготовлено 416,4 тис. м3 деревини від усіх видів рубок. 69 % (297,3 тис. м3) від обсягу заготівлі поставлено вітчизняним деревообробним підприємствам.

На власних цехах переробки перероблено 93,1 тис. м3 (22 %) деревини та випущено готової продукції на суму 134,6 млн. грн.

Для потреб соціальної сфери (школи, лікарні, дитячі садочки і т. ін.) поставлено 29,1 тис. м3 необробленої деревини, що на 14,2 тис. м3 більше відповідного періоду минулого року.

Починаючи із серпня минулого року нашими підприємствами не поставлено на експорт жодного кубометра необробленої деревини. Цей факт також негативно вплинув на загальний фінансовий стан лісгоспів.

Продовжуючи свою діяльність лісогосподарські підприємства з надією дивляться у майбутнє і вірять, що економічна ситуація на ринку деревини зміниться на краще.





Відділ лісових ресурсів, машин та

технологій Львівського ОУЛМГ



