Напрямки використання деревини

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 06/08/2019 Вибухи на складі боєприпасів у РФ: Міноборони назвало причину...>> У Німеччині відповіли Росії на заяву про втручання у внутрішні справи...>> ООС: на Донбасі знов стріляли, один поранений...>> Путін про ракетний договір: гонка озброєнь можлива...>> В окрузі на Чернігівщині не встигли вчасно підрахувати голоси - ЦВК...>> Поліція знайшла маніфест стрілка, що розстріляв понад 20 людей в США...>> Новий очільник Пентагону прокоментував припинення ядерної угоди між РФ і США...>> Трамп вимагає страчувати терористів...>> Генсек НАТО: Росія анексувала Крим внаслідок конкуренції великих держав...>> На вул. Липова Алея розпочали капітальні ремонтні роботи...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Поліція знайшла маніфест стрілка, що розстріляв понад 20 людей в США...
06-08-2019, 09:02  >>> 
На Львівщині злодію-рецидивісту «світить» 5 років неволі...
05-08-2019, 13:10  >>> 
Членам злочинного угрупування, яке займалось у Львові збутом наркотичних та психотропних речовин, загрожує до 15 років позбавлення волі...
05-08-2019, 13:09  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

Напрямки використання деревини

Суспільство | 05-08-2019, 10:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 157 157    

Напрямки використання деревини

Підбиваючи підсумки роботи лісогосподарських підприємств обласного управління за перше півріччя 2019 року констатуємо факт значного зменшення попиту на необроблену деревину на внутрішньому ринку. Окрім того, платоспроможність наших покупців послабилась. Значна частина необробленої деревини поставляється споживачам без попередньої оплати. Всі ці та інші обставини не можуть негативно не вплинути на фінансовий стан наших підприємств.
Напрямки використання деревини

Однак, незважаючи на несприятливий стан ринку, лісгоспами виконуються усі першочергові лісогосподарські заходи. Підприємствами заготовлено 416,4 тис. м3 деревини від усіх видів рубок. 69 % (297,3 тис. м3) від обсягу заготівлі поставлено вітчизняним деревообробним підприємствам.
На власних цехах переробки перероблено 93,1 тис. м3 (22 %) деревини та випущено готової продукції на суму 134,6 млн. грн.
Для потреб соціальної сфери (школи, лікарні, дитячі садочки і т. ін.) поставлено 29,1 тис. м3 необробленої деревини, що на 14,2 тис. м3 більше відповідного періоду минулого року.
Починаючи із серпня минулого року нашими підприємствами не поставлено на експорт жодного кубометра необробленої деревини. Цей факт також негативно вплинув на загальний фінансовий стан лісгоспів.
Продовжуючи свою діяльність лісогосподарські підприємства з надією дивляться у майбутнє і вірять, що економічна ситуація на ринку деревини зміниться на краще.


Відділ лісових ресурсів, машин та
технологій Львівського ОУЛМГ
   Новини по темі: Суспільство
ООС: на Донбасі знов стріляли, один поранений...
06-08-2019, 09:06  >>> 
Понад 8,3 млрд грн податків та зборів до державного бюджету у січні-липні 2019 року надійшло від Львівщини...
05-08-2019, 15:03  >>> 
До уваги банків та інших фінансових установ!...
05-08-2019, 15:03  >>> 
Як заповнюється податкова декларація "єдинника"у разі зміни групи?...
05-08-2019, 15:02  >>> 
Понад 8,6 млрд грн податків та зборів до державного бюджету у січні-липні 2019 року надійшло від Львівщини...
05-08-2019, 15:01  >>> 
Через прихований товар водій позбувся автобуса...
05-08-2019, 13:56  >>> 
З початку року великий бізнес Заходу перерахував майже 5 млрд гривень до бюджетів усіх рівнів...
05-08-2019, 13:55  >>> 
   АктуальноАктуально
В окрузі на Чернігівщині не встигли вчасно підрахувати голоси - ЦВК...
06-08-2019, 09:03  >>> 
Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися...
29-07-2019, 09:38  >>> 
ОГОЛОШЕННЯ!...
23-07-2019, 11:47  >>> 
   ПолітикаПолітика
Вибухи на складі боєприпасів у РФ: Міноборони назвало причину...
06-08-2019, 09:09  >>> 
У Німеччині відповіли Росії на заяву про втручання у внутрішні справи...
06-08-2019, 09:08  >>> 
Новий очільник Пентагону прокоментував припинення ядерної угоди між РФ і США...
06-08-2019, 09:00  >>> 
   Діловий світДіловий світ
На 44 % більше податків сплатили до бюджетів підприємства будівельної галузі Львівщини у I півріччі 2019 року...
02-08-2019, 15:11  >>> 
Податок на житло у 2019 році (Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області)...
02-08-2019, 11:02  >>> 
КНДР провела випробування нової ракетної системи...
02-08-2019, 08:23  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ООС: на Донбасі знов стріляли, один поранений...
06-08-2019, 09:06  >>> 
Понад 8,3 млрд грн податків та зборів до державного бюджету у січні-липні 2019 року надійшло від Львівщини...
05-08-2019, 15:03  >>> 
До уваги банків та інших фінансових установ!...
05-08-2019, 15:03  >>> 
   ВладаВлада
Путін про ракетний договір: гонка озброєнь можлива...
06-08-2019, 09:04  >>> 
Трамп вимагає страчувати терористів...
06-08-2019, 08:57  >>> 
Трамп: США з 1 вересня розширять мита на майже весь імпорт із Китаю...
02-08-2019, 08:25  >>> 
   КультураКультура
Фільм «U-311: Черкаси» буде представлено на Варшавському міжнародному кінофестивалі...
05-08-2019, 13:49  >>> 
Львівська національна опера проведе масштабний, міжнародний конкурс співаків...
16-07-2019, 14:47  >>> 
Завтра у Львові починається Міжнародний фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера...
08-07-2019, 13:23  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
09:09 Вибухи на складі боєприпасів у РФ: Міноборони назвало причину
09:08 У Німеччині відповіли Росії на заяву про втручання у внутрішні справи
09:06 ООС: на Донбасі знов стріляли, один поранений
09:04 Путін про ракетний договір: гонка озброєнь можлива
09:03 В окрузі на Чернігівщині не встигли вчасно підрахувати голоси - ЦВК
09:02 Поліція знайшла маніфест стрілка, що розстріляв понад 20 людей в США
09:00 Новий очільник Пентагону прокоментував припинення ядерної угоди між РФ і США
08:57 Трамп вимагає страчувати терористів
01:51 Генсек НАТО: Росія анексувала Крим внаслідок конкуренції великих держав
18:09 На вул. Липова Алея розпочали капітальні ремонтні роботи

   Анонси
На Перемишлянщині відбудеться медовий фестиваль...
01-08-2019, 19:48  >>> 
Львів готується до VI Міжнародного фестивалю «Музика в старому Львові»...
31-07-2019, 17:56  >>> 
ІV Український Зріз відбудеться у Львові...
25-07-2019, 18:21  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования