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Погода в Україні стане більш спекотною, але з дощами
|Суспільство | 05-08-2019, 10:24
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|У найближчі дні в Україні прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, температура повітря до 32°.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Зазначається, що 5 серпня вдень мінлива хмарність. У східних областях, Карпатах та на Прикарпатті короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території - без суттєвих опадів.
Температура вдень 19-24°, на Закарпатті та півдні Одещини 25-28° тепла.
По Києву та області без істотних опадів. У Києві температура вдень 21-23°, по області вдень 19-24° тепла.
На 6-7 серпня по Україні також прогнозують мінливу хмарність.
За даними синоптиків, 6 серпня без опадів, лише у західних областях невеликий короткочасний дощ, окремі грози. 7 серпня вночі в західних, вдень у північних, центральних, східних областях та Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.
Температура 6 серпня вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 20-25°; 7 серпня вночі 11-16°, вдень 24-29°.
По Києву 6 серпня без опадів, вдень 7 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 6 серпня вночі 8-13°; вдень 20-25°; 7 серпня вночі 11-16°, вдень 24-29°.
На 8-9 серпня в Україні у західних та північних областях невеликий короткочасний дощ, гроза, на Прикарпатті помірні дощі, на решті території без опадів.
Температура вночі 13-18°; вдень 26-32°, 9 серпня у західних та північних областях 23-28°.
У Києві 8-9 серпня невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°; вдень 8 серпня 26-31°, 9 серпня 23-28°.
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