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З початку року великий бізнес Заходу перерахував майже 5 млрд гривень до бюджетів усіх рівнів
|Суспільство | 05-08-2019, 13:55
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З початку 2019 року Львівським управлінням Офісу ВПП ДФС забезпечено збір платежів до Загального фонду Державного бюджету в розмірі 4,8 млрд гривень. До державної скарбниці додатково надійшло 154 млн гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2 млрд гривень.
Зокрема, протягом липня цього року великим бізнесом Заходу перераховано 600 мільйонів гривень.
У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 2,8 млрд гривень; податку на прибуток – 872 млн гривень та акцизного податку – 463 млн гривень.
Крім того, до місцевого бюджету великі підприємства перерахували 807 млн гривень. Слід зауважити, що міський бюджет щомісяця додатково отримує мільйони гривень. Так, з початку року, великий бізнес понад запланованого перерахував 78 млн гривень.
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