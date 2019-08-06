Понад 8,6 млрд грн податків та зборів до державного бюджету у січні-липні 2019 року надійшло від Львівщини Суспільство | 05-08-2019, 15:01 0 168

Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що цього року протягом семи місяців платники податків Львівщини до загального фонду Державного бюджету України сплатили 8 603,3 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року це на 1 140,1 млн. грн., або 15,3 відс. більше.

У січні-липні 2019 року було сплачено 2 709,5 млн. грн. податку на додану вартість. Його частка у доходах державного бюджету є найбільшою та складає близько 31,5 відсотка.

Податку на доходи фізичних осіб за сім місяців 2019 року надійшло 1 697,7 млн. грн. Це 19,7 відсотка від загальних надходжень податків та зборів до державного бюджету.

Податку на прибуток підприємств у січні-липні 2019 року надійшло 1 311,5 млн. грн. Його частка у доходах державного бюджету складає близько 15,2 відсотка.

Акцизного податку із вироблених в Україні товарів з часткою у загальних надходженнях 12,8 відсотка надійшло за згаданий період 1097,9 млн. гривень.

Рентних платежів (газ, нафта та конденсат) у січні-липні 2019 року надійшло 1 052,5 млн. грн. Частка цих платежів у доходах державного бюджету − 12,2 відсотка.

