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Понад 8,6 млрд грн податків та зборів до державного бюджету у січні-липні 2019 року надійшло від Львівщини

Суспільство | 05-08-2019, 15:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 168 168    

Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що цього року протягом семи місяців платники податків Львівщини до загального фонду Державного бюджету України сплатили 8 603,3 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року це на 1 140,1 млн. грн., або 15,3 відс. більше.
У січні-липні 2019 року було сплачено 2 709,5 млн. грн. податку на додану вартість. Його частка у доходах державного бюджету є найбільшою та складає близько 31,5 відсотка.
Податку на доходи фізичних осіб за сім місяців 2019 року надійшло 1 697,7 млн. грн. Це 19,7 відсотка від загальних надходжень податків та зборів до державного бюджету.
Податку на прибуток підприємств у січні-липні 2019 року надійшло 1 311,5 млн. грн. Його частка у доходах державного бюджету складає близько 15,2 відсотка.
Акцизного податку із вироблених в Україні товарів з часткою у загальних надходженнях 12,8 відсотка надійшло за згаданий період 1097,9 млн. гривень.
Рентних платежів (газ, нафта та конденсат) у січні-липні 2019 року надійшло 1 052,5 млн. грн. Частка цих платежів у доходах державного бюджету − 12,2 відсотка.
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