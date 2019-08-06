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ООС: на Донбасі знов стріляли, один поранений
|Суспільство | 06-08-2019, 09:06
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|Збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази стріляли з станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Про ситуацію станом на 7 годину 6 серпня повідомив штаб ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз.
За минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції. Об'єднаних сил -в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД",- повідомили військові.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - підкреслили у штабі.
Нагадаємо:
У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
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