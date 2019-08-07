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РОЗШУКУВАНОГО ЗА ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ
|Суспільство | 06-08-2019, 11:32
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Іноземця, який перебуває у розшуку Інтепол затримали прикордонники Львівського загону на українсько-польському кордоні.
Так, сьогодні під час перевірки документів подорожніх у пункті пропуску «Рава-Руська» відбулося спрацювання бази даних Інтерпол щодо 36-річного іноземця, який прямував в Україну. Прикордонники з’ясували, що громадянина Молдови розшукують тамтешні правоохоронні органи за вчинення кримінального злочину, а саме – за викрадення людини.
По даному факту прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу. Розшукуваного молдованина затримано та передано співробітникам Національної поліції для з’ясування усіх обставин правопорушення.
Пресслужба Львівського прикордонного загону
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