Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади: Суспільство | 06-08-2019, 13:53 0 204

Слюсар-інструментальник – робота з пресформами для виготовлення підошви. Відповідальність, акуратність Графік роботи: 5-денний робочий тиждень.

З.п від 5500 грн.



ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВ-ПЛАСТ"



За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94 ( Відділ Рекрутингу)



З повагою,

