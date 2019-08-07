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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:
|Суспільство | 06-08-2019, 13:53
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Слюсар-інструментальник – робота з пресформами для виготовлення підошви. Відповідальність, акуратність Графік роботи: 5-денний робочий тиждень.
З.п від 5500 грн.
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВ-ПЛАСТ"
За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94 ( Відділ Рекрутингу)
З повагою,
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