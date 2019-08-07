Майже 7,4 млрд грн ЄСВ сплачено платниками податків Львівщини Суспільство | 06-08-2019, 13:54 0 104



Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що протягом січня-липня 2019 року платниками податків Львівщини сплачено 7 391,4 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі − ЄСВ). Це на 1 289,3 млн. грн., або на 21 відс. більше, ніж за той самий період 2018 року.

У липні п.р. надійшло 1 118,4 млн. грн. ЄСВ, що на 186,7 млн. грн., або на 20 відс. більше, ніж у липні 2018 року.

Станом на 01.08.2019 року загальна кількість платників єдиного внеску складає 179622 платники, у тому числі: юридичних осіб – 70097, самозайнятих осіб – 109525. Порівнюючи з їх кількістю на 01.01.2019 року ця цифра зросла на 7047 платників, або на 4% (станом на 01.01.2019 року – 172575 платників, в тому числі: юридичних осіб – 67570, самозайнятих осіб – 105005).

Звертаємо увагу на необхідність офіційного працевлаштування роботодавцями найманих працівників. Це дає їм право на отримання соціальних гарантій, зокрема, у разі втрати працездатності, права на відпустку, пенсійне забезпечення.

