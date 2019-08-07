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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ СИГАРЕТ
|Суспільство | 06-08-2019, 13:56
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Сьогодні, близько 1-ї години ночі, прикордонники Мукачівського загону запобігли черговій спробі незаконного переміщення через державний кордон тютюнової контрабанди.
Під час патрулювання держрубежу наряд відділу «Лужанка» помітив двох невідомих осіб з пакунками. З метою недопущення порушення кордону військовослужбовці негайно висунулись на затримання зловмисників, у ході чого здійснили два попереджувальних постріли. Незважаючи на законні вимоги прикордонників та скориставшись значним відділенням від наряду контрабандисти вдались до втечі.
Під час огляду місцевості прикордонники виявили 6 пакунків, в яких було майже 3 тисячі пачок сигарет. Тютюнові вироби доставлено до відділу прикордонної служби «Лужанка».
Тривають заходи зі встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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