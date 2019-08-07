У рамках реорганізації Державної фіскальної служби України створено нову юридичну особу – Головне управління ДПС у Львівській області Суспільство | 06-08-2019, 13:57 0 107

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 227 «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України», а також постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 537 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» 31 липня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію Головного управління ДПС у Львівській області.

Служба отримала код ЄДРПОУ 43143039 та знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Стрийська, 35.

Крім цього, наказом Державної податкової служби України виконання обов’язків начальника Головного управління ДПС у Львівській області покладено на Кресяка Василя Васильовича.

