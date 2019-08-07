Співробітники ДПСУ та СБУ припинили діяльність міжнародної злочинної групи по контрабанді наркотиків до РФ та Криму Суспільство | 06-08-2019, 17:26 0 152

Співробітники Держприкордонслужби з СБУ проводять активні заходи з виявлення осіб, які займаються наркобізнесом та переправленням наркотичної сировини за кордон, зокрема до РФ.

Так, прикордонні оперативні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками ГУ СБУ в АР Крим, під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та за силової підтримки спецпідрозділу «ДОЗОР» викрили злочинну схему по виготовленню, зберіганню та подальшому переправленню до Російської Федерації наркотичних засобів, у тому числі і до анексованого півострова через так званий «керченський» міст.

В рамках відкритого кримінального провадження за матеріалами оперативників ДПСУ та на підставі ухвали суду правоохоронці провели низку обшуків в Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях.

За результатами обшуків, в одному із міст Полтавської області в жилих та нежилих приміщеннях, а також на приватних ділянках спільна група виявила загалом більше 5 тисяч кущів рослин, схожих на коноплю, майже 10 кг вже готової до вживання речовини сіро-зеленого кольору (попередньо канабісу), а також обладнання для вирощування рослин, мобільні телефони, флеш-носії тощо. Виявлено осіб, які займались культивацією та охороною місць незаконного вирощування рослин загальною площею близько 2 гектарів.

Крім того, в Дніпропетровській області правоохоронці виявили інших громадян, які є фігурантами справи.

А в місті Суми, у взаємодії зі співробітниками Східного регіонального управління, правоохоронці виявили особу, у якої знайшли майже 2 кг сіро-зеленої речовини (попередньо канабісу). Дана особа виступала посередником в організації переправлення наркотичного засобу через державний кордон України до Російської Федерації.

В діях фігурантів справи вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».

На даний час проводяться слідчі дії та необхідні експертизи.



